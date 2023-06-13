إدانة عدد من مسربي مواضيع وأجوبة “الباك” في هذه الولايات

تم،اليوم الثلاثاء, ادانة العديد من الأشخاص المتوريطين في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات الوطن.

ورقلة.. ايداع 3 أشخاص الحبس المؤقت وعام حبس نافذ لمسربة أجوبة “باك” الرياضيات بحاسي مسعود

فبولاية ورقلة ادانت محكمة حاسي مسعود المسماة (ب.ذ.ص) بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100.000دج.

وذلك بعد نشرها اجوبة مادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 على صفحة فايسبوك اسم “بكالوريا آداب وفلسفة 2023.

وبنفس الولاية تم إيداع 3 اشخاص الحبس المؤقت في قضية نشر أسئلة مواد العلوم الإسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات عبر تطبيق الايمو IMo ضمن مجموعة إلكترونية.

المنيعة..سنة حبس مع الإيداع في حق مشتبه بها في قضية نشر اسئلة الباكالوريا

قضت محكمة المنيعة بحكم سنة سجن في حق المشتبه بها س خ بعام حبس مع و غرامة 50 الف دينار جزائري.

مع الإيداع بعد متابعتها وفق إجراءات المثول الفوري في قضية محاولة القيام بنشر و تسريب مواضيع و أجوبة امتحانات الباكالوريا أثناء اجرائها بواسطة وسيلة اتصال حسب بيان لوكيل الجمهورية لذى محكمة المنيعة.

غرداية..إدانة مشتبه بهما اثنين في قضية تسريب أجوبة امتحانات الباكالوريا بمتليلي

أدانت محكمة الجنح بمتليلي المشتبه بهما (ض ف) و (ض ن) بحكم سنة سجن مع الإيداع و غرامة مالية 100 الف دينار بالنسبة للأولى.

و6 اشهر حبس نافذة للثانية مع غرامة مالية قدرها 50 الف دينار مع مصادرة المحجوزات بعد مثولهما أمام محكمة متليلي.

وذلك وفق إجراءات المثول الفوري اثر متابعتها بتهمة القيام بنشر وتسريب اسئلة و أجوبة امتحانات الباكالوريا أثناء اجرائها بواسطة وسيلة اتصال عن بعد و ذلك حسب بيان لوكيل الجمهورية.

الأغواط.. سنتين حبس نافذة في حق 13 شخص سربوا مواضيع “الباك”

ادانت محكمة الأغواط 13 شخصا بسنتين حبس نافذة، بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عن طريق نشر وتسريب المواضيع عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرامة مالية مقدرة بـ 200.000 نافذة.