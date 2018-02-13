إدانة لاعب “سوسطارة” شافعي بعام حبسا غير نافذ بعد إعتدائه على زوجته الأولى

أدانت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الثلاثاء، لاعب إتحاد العاصمة فاروق شافعي بـعام حبسا غير نافذ، بعد إعتدائه على زوجته الأولى.

وتعود حيثيات القضية إلى 22 أكتوبر من السنة الماضية، عندما اعتدى لاعب اتحاد العاصمة فاروق شافعي على زوجته الأولى.

في شارع سيدي يحيى بأعالي العاصمة، عندما كانت في سيارتها، إذ قام بضرب السيارة ومحاولة تكسيرها، قبل أن يفتح الباب وينهال بالضرب عليها.

وكانت برفقته زوجته الثانية، وأظهر مقطع “فيديو” نشر حصريا على “النهار” كيف أقدم شافعي على ضرب زوجته الأولى بطريقة وحشية.