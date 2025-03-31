إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة

أصدر القضاء الفرنسي، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة. كما حكم القضاء بتجريدها من أهلية الترشح للإنتخابات مع التنفيذ الفوري.

وإلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. نتيجة لذلك، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة وقضى بتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات.

وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان. بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.

كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معهم بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو. حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

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