إدانة محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك بـ 5سنوات سجنا نافذا

أدان مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، المتهم محمد مزيان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا. بـ 5سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة. في قضية سوناطراك 1.

وقد قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين. بتسليط عقوبات تراوحت بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذا في حق 19 متهما ملف قضية “سونطراك 1”.

حيث أدانت المحكمة في منطوق الحكم المتهم الموقوف لسبب آخر “محمد مزيان” الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج مع عدم ايداعه الحبس.

كما تم الحكم على نجليه المتهمين كل من ” مزيان محمد رضا” و” مزيان محمد فوزي” ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بتبرئة باقي المتهمين يتقدمهم نائب الرئيس العام الملف بنشاطات المنبع المدعو “بلقاسم بومدين “، الى جانب تبرئة المتهم “آيت الحسين مولود ” ،و كذا مدير قسم الانتاج لنشاط المنبع المتهم “حساني مصطفى” ،والمتهم مكلف بنشاط التسويق المدعو “رحال شوقي” و المتهم” بن اعمر ”

مكلف بالنقل عبر الانابيب زناسني مدير قسم التنقيب المهتم “شيخ مصطفى ” الى جانب صاحبة مكتب دراسات “نورية ملياني ”

كما شمل حكم البراءة كل من المتهم المدعو “صنهاجي محمد” ،”عبد العزيز عبد الوهاب”، “مغاوي يزيد”، “مغاوي الهاشمي”.

كما قضت هيئة المحكمة بتغريم الشركات الطبيعية ب4 ملايين دينار ويتعلق الامر بالشركات التالية “سايبام كونتراكتينغ “،”كونتال فونكوارك “،”كونتال الجزائر “،”فونكوارك بليتاك ” مع مصادرة المحجوزات للمتهمين المدانين و ارجاع المحجوزات للمتهمين الذين استفادوا من البراءة.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمين ال19 بعد تورطهم في ابرام صفقات مخالفة للتشريع .