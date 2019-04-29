إدانة مديرة دار النشر داليمان بعام حبس غير نافذ

أدان مجلس قضاء تيبازة المدعوة ن.د، بعام حبس غير نافذ، وغرامة 50 ألف دينار نافذة، لارتكابها جنحة النصب والاحتيال في حق مؤلف.

وتتلخص وقائع القضية، حين تقدم الشاكي بوديبة محمد وهو كاتب، ضد المشكو منها المالكة لدار النشر داليمان، بدعوى قضائية، بعد أن أعد مؤلفا، حيث تعاقد معها، من أجل نشر واستغلال حقوق مؤلفة روايته سلمى باللغة الفرنسية.

كما أنه رخص للمشكو منها بيع مؤلفه على المواقع الالكترونية الدولية، غير أن هذه الأخيرة استعملت طرقا وحيلا وحرفت الاسم الحقيقي لاسم الكاتب، حيث استعملت بودية، بدل بوديبة.

وحسب الوثائق القضائية التي تتحصل النهار أون لاين، على نسخة منها، فإن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة اليها، مؤكدة أنها لم تقم بالنصب والاحتيال على الضحية.

وأنه بصفتها مديرة الشركة، ذات الشخص الوحيد، دار النشر داليمان، تم ابرام عقد بين الطرفين، بشأن طبع ونشر واستغلال حقوق مؤلف لكتاب سلمى.

وتم الاتفاق على نشر المؤلف على الصعيدين الدولي والوطني، مشيرة أن مواقع الكترونية قامت بأخذ معلومات بخصوص ذلك الكتاب من الموقع الالكتروني التابع لدار النشر داليمان.

كما نفت علاقتها بكتابة اسم المؤلف بصفة خاطئة، وأنه لا علاقة لها بكتابة اسم الكاتب بطريقة خاطئة على المواقع االكترونية العالمية.

من جانبه، أكد الضحية أنه قام بإعداد مؤلفه على مسودة، وسلمه للمتهمة قصد طبعه، غير أنها تماطلت في طبع المؤلف لمدة تتجاوز أربع أشهر.

وعند اسفساره عن السبب، أخبرته أنها ضيعت المسودة، ما جعله يسلم لها نسخة ثانية، مقابل تسليمه وصل على ذلك.

وبعد سنة قامت بطبع المؤلف، ونشرت اسم الكاتب صحيحا، الا أنها تعمدت حسبه، كتابة اسمه خاطئا، عند عرضه على الموقع الالكتروني.