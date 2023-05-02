إدانة مدير الحفظ العقاري لولاية باتنة ومحام بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهمة تلقي رشوة

أدانت صبيحة اليوم محكمة باتنة الابتدائية مدير الحفظ العقاري لولاية باتنة بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهمة تتعلق بتلقي مزية. تورط فيها أيضا محام أدى دور الوسيط والذي أدين هو الآخر ب7 سنوات سجنا نافذا.

كما استفاد المتهم الثالث من البراءة، وتعود القضية الى شكوى رفعها ضحية قال فيها ان المتهم الرئيسي طلب منه رشوة. مقابل تسهيل اجراءات دراسة ملف اداري. وهي المعطيات التي اتخذت في شأنها الجهات المختصة ما يلزم من تدارير تتبع وترصد وتقيف لتنتهي القضية بالمحاكمة. والنطق بالاحكام المذكورة اعلاه.