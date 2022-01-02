إدانة مروج الخمور بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بالمحمدية في معسكر

أدانت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية في ولاية معسكر مروجا للكحوليات بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 50 ملايين سنتيم عن تهمة المتاجرة في المشروبات الكحولية.

المتهم المماثل أمام المحكمة البالغ من العمر 31 سنة تم توقيفه في حاجز مراقبة ليلة الفاتح من رأس السنة الميلادية الجديدة على مستوى حي المدينة الجديدة المعروف بضاحية أولاد مالك بجنوب المدينة من طرف مصالح الأمن الحضري الخارجي التابعة لأمن دائرة المحمدية.

و أسفرت عملية التفتيش التي طالت مركبته من نوع كليو 4 عن العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام بنحو يزيد عن 700 مشروب.

واستدعى ذلك حجزها واقتياده إلى المصلحة وإخضاعه للتحقيق قبل تولي تقديمه أمام مكتب وكيل الجمهورية عصر اليوم الأحد.

وشهدت جل أحياء المدينة و كبريات ضواحيها عمليات مداهمة و تفتيش كبيرة شاركت فيها جل المصالح الأمنية المشتركة من الشرطة و الدرك مدعومة بفرق البياري إلى غاية ساعات صبيحة الفاتح من جانفي.

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تمكن عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية بولاية معسكر. من توقيف مشتبه فيه بترويج المشروبات الكحولية. معسكر

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت إجمالا بـ 1501 وحدة من المشروبات الكحولية. كما أن العملية جاءت على إثر معلومات مفادها حيازة هذا الأخير على كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي لغرض ترويجها بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2021.

وأضاف المصدر، أنه وبعد التأكد من المعلومات و إتخاذ خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه و تفتيش المسكن بعد الإذن المسبق من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية. كلّلت نتائجه بالإيجاب بضبط و حجز كمية المشروبات الكحولية المذكوره. ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري لإستكمال إجراءات التحقيق. وقد أنجز ضده إجراء قضائي قدم بموجبه امام العدالة لمحاكمته.

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