إدانة مسبوق نفّذ عمليات سرقة لمواد إستهلاكية من عدة متاجر بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف شخص عقب عدة تبليغات بالسرقة. طالت محلات تجارية لبيع المواد الغذائية “سوبيرات”.

وذلك بعد تحديد هويته من خلال الإستناد على كاميرات المراقبة بها. ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثالث من العمر يدعى” ب.م” مسبوق قضائيا.

إنطلاق التحقيق في القضية جاءت بعد شكاوي تلقتها مصالح الشرطة بالشراقة من قبل تجار أصحاب محلات تجارية ومتاجر كبيرة “سوبيرات”. تفيد اكتشاف عمليات سرقة تم توثيقها بكاميرات مراقبة داخل المحلات تورط فيها شاب مجهول. حيث يتعمّد دخول المحلات التجارية كزبون ويستغل انشغال البائع و التجول بين الأروقة وسرقة مواد غذائية منها قهوة سريعة الذوبان، أجبان طازجة. شوكولا وأغراض أخرى وذلك بكميات كبيرة.

هذا وقد تابعت محكمة الشراقة المشتبه فيه في ثلاث ملفات قضائية بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة السرقة. وهي التهمة التي اعترف بها المتهم، مؤكدا أنه المسؤول على مصاريف عائلته وأن ظروفه دفعته لذلك.

هذا فيما طالب الضحايا قبول تأسسهم كأطراف مدنية وطالبوا بتعويضات مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف دج.

ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج عن كل ملف، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية. عن كل ملف مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 8 آلاف دج للضحية الأول، 70 ألف دج للضحية الثاني و 250 ألف دج للضحية الثالث.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور