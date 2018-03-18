أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الأربعاء الماضي، حكما يقضي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال في حق مصارع المنتخب الوطني الجزائري وفريق جمعية الأمن الوطني للكونغ فو ووشو، “يوسف.ح”.

حيث تمت إدانته بتهمة هتك عرض مراهقة بريطانية داخل مصعد بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، حسب صحيفة “النبأ” الأردنية.

و ألقي القبض على المصارع الجزائري من طرف الشرطة الأردنية شهر أفريل 2017 خلال مشاركته مع فريق الأمن الوطني في منافسات البطولة العربية الـ11 للأندية في “الوشو كونغ فو”.

التي توجت خلالها الجزائر بـ19 ميدالية ذهبية وحافظت بها على اللقب للمرة السادسة على التوالي.

وحسب الإعلام الأردني، فإن الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي فوزي النهار، أدانت المتهم بـ5 سنوات مع الأشغال بجناية الاغتصاب وهتك العرض بالرضا.

وهذا استنادا إلى الأدلّة التي قدمت لها بناء على كاميرا الفندق التي تبين ملابسات الواقعة داخل المصعد.

ورغم أن والدة الضحية، وهي من جنسية بريطانية، تقدمت بشكوى حول قيام المتهم باغتصاب ابنتها القاصر والبالغ عمرها 13 سنة وشهرين.

وهذا داخل مصعد معطل في أحد فنادق عمان، الذي كان المتهم متواجدا به، ضمن الوفد الرياضي الجزائري لرياضة الكونغ فو.

غير أن المحكمة من خلال البيانات المقدمة لها، لم تتبين جريمة الاغتصاب المقترن بفض البكارة، وما ثبت للمحكمة هي جريمة هتك العرض بالرضا.

تجدر الإشارة إلى أن المصارع الجزائري ينتمي أيضا إلى مصارعي المنتخب الوطني أكابر وبقي محتجزا في الأردن منذ شهر أفريل 2017.

فيما قام فريقه بفسخ عقده مباشرة بعد العودة إلى الجزائر حسب مقربين من المصارع.