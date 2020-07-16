إدانة مغنية الراي سهام الجابونية بـ 18 شهرا حبسا نافذا

أدانت محكمة جمال الدين بوهران من ساعة متأخرة من ليلة أمس مغنية الراي سهام الجابونية بـ 18 شهرا سجنا نافذة بعدما التمس لها وكيل الجمهورية 3 سنوات سجنا نافذا.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن مغنية الراي سهام الجابونية وجهت لها تهمة إهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وكذا أهانت رموز الثورة والشهداء.

تفاصيل القضية تعود إلى الإثنين الماضي، أين قامت المدعوة “خ.س” بإلتقاط صور والقذف داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي ونشر ذلك عبر الفيسبوك، ليتم إيداع شكوى من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو، وهران ضدها وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية.

التحقيق الأولي تبين، أن سهام الجابونية رددت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير منها عبارات جابونا الريسان، وتعني جماجم الثوار المسترجعة مؤخرا، ليتم توقيفها أمس الثلاثاء وتقديم المدعوة خ.س، والعروفة بـ الجابونية أمام قاضي الجنح الذي أمر بالوضع بالحبس المؤقت.

ومثلت أمس الأربعاء أمام محكمة وهران مغنية الملاهي المدعوة سهام الجابونية بعد إهانتها رموز الثورة والشهداء.