إدانة مناصر مايوركا بسنة سجناً بسبب عنصريته ضد فينيسيوس جونيور

أدانت محكمة جزيرة مايوركا، اليوم الخميس، مناصر نادي ريال مايوركا، بسنة سجناً، بعد توجيهه عبارات عنصرية للاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.

وحسب بيان إدارة ريال مدريد الإسباني، عبر موقعها الرسمي، فإن محكمة التحقيق رقم 3 في جزيرة مايوركا. أصدرت اليوم حكم إدانة بحق الشخص الذي وجه، من موقعه في مدرجات ملعب سون مويكس الخاص بنادي ريال مايوركا. إهانات عنصرية ضد اللاعب فينيسيوس جونيور في مباراة الفريقين، بتاريخ 5 فيفري 2023.

وأوضحت إدارة النادي الملكي أن المتهم تمت إدانته بارتكاب جريمتين تتعلقان بالنزاهة الأخلاقية. بدوافع عنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

كما تم توجيه الاتهامات للشخص نفسه بعد إساءته للاعب سامو تشوكويزي، الذي كان في ذلك الوقت لاعب فياريال الذي تعرض لإهانات مماثلة في ريال ماريوكا من طرف المتهم.

وأضاف بيان ريال مدريد أن المحكمة حكمت على المتهم بالسجن لمدة اثني عشر شهرا. بالإضافة لحرمانه من دخول ملاعب كرة القدم في مباريات الليغا وكأس الملك لمدة ثلاث سنوات.