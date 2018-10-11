إدانة منتحلي صفة “النهار” عبر الفايسبوك بـ6 أشهر حبس نافذة

أدانت محكمة بئر مراد رايس، شابين انتحلا صفة النهار عبر الفايسبوك بـ 6 أشهر حبس نافذة.

وجاء حكم المحكمة، على الشابين، بتهمة الإساءة وانتحال صفة “النهار” عبر الفايسبوك، حيث يتواجدان رهن الحبس من حوالي20 يوما.

وينحدر الطالبان الجامعيان، اللذان يبلغان من العمر 21 سنة، أحدهما من مغنية والثاني من ندرومة ويدرسان بجامعة تلمسان.

وكانت إدارة قناة “النهار”، قد أخطرت وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، بخصوص صفحة على “الفايسبوك” تحمل اسم “النهار” وإطلاق إشاعات بإسمها.

يجدر الذكر، أنّ صفحة مفبركة تحمل اسم “عشاق ومحبي قناة النهار”، قد نشرت إشاعة وفاة الرئيس بوتفليقة، ونسبتها إلى قناة “النهار”.