إدانة مهاجم إتحاد حجوط بـ 7 سنوات سجن في قضية مخدرات

أخبار الجزائر
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إدانة مهاجم إتحاد حجوط بـ 7 سنوات سجن في قضية مخدرات
بقلم حمزة.ب

أدانت مساء اليوم الخميس محكمة حجوط بتيبازة مهاجم الفريق الأول لنادي إتحاد حجوط المدعو “ن،م” و 6 أشخاص أخرين ب 7 و 8 سنوات سجن نافذة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المتهمين توبعوا عن تهم تكوين جمعية أشرار المتاجرة بالمخدرات وحمل أسلحة بيضاء.
المحاكمة دامت أزيد من ساعات كاملة إستمعت فيها هيئة المحكمة لجميع المتهمين قبل تتم المداولة والنطق بالحكم السالف ذكره.
وكان عناصر أمن ولاية تيبازة في عملية مداهمة لأحد أوكار الجريمة وبالتحديد بحي سولكسيد.

قد تمكنوا من توقيف عصابة تتاجر بالمخدرات يقودها لاعب اتحاد حجوط المدعوا “ن،م”. وشريكه “غ،ب” الذي أدين بـ 8 سنوات سجن نافذة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717280

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