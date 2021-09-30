إدانة نيكولا ساركوزي بالحبس للمرة الثانية بسبب الفساد

أدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، وحكم عليه بالسجن لعام واحد نافذ في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.

وحسب وسائل إعلام محلية، غاب ساركوزي عن حضور جلسة النطق بالحكم في القضية.

وبذلك يكون ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يتم إدانته مرتين بارتكاب جريمة، وفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء.

وينفي الرئيس السابق، الذي ترأس بلاده من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات كما أكد خلال المحاكمة في ماي وجوان.

ووجهت لساركوزي اتهامات تتعلق بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون أورو.

وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 أورو.

وفي تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته – المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي – تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.

أما ساركوزي فقال أمام المحكمة أن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، ولكنها ساعدت بجعل الآخرين أكثر ثراءً، كما نفى وجود أي “نية احتيالية”، وأصر على أنه لم ينخرط في أعمال التنظيم اليومي حيث كان هناك فريق يقوم بذلك، وبالتالي لا يمكن لومه على مقدار الإنفاق.

ساركوزي حوكم برفقة 13 آخرين متورطين في القضية، من بينهم أعضاء في حزبه الجمهوري المحافظ ومحاسبون ورؤساء مجموعة الاتصال المسؤولة عن تنظيم التجمعات، بيغماليون. وتتراوح التهم من التزوير وخيانة الأمانة للاحتيال والتواطؤ في تمويل حملة غير قانوني.

وحكم على ساركوزي في مارس الماضي، بالسجن لعام، بالإضافة إلى عامين مع وقف التنفيذ في تلك القضية. ولكنه حر طليق في انتظار الاستئناف.

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