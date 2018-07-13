إدانة 14 متهما في حادثة إنفجار مركب تعبئة قارورات الغاز سنة 2014 بسكيكدة

فصلت، محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة في قضية إنفجار مركب تعبئة قارورات غاز البوتان بعاصمة الولاية سكيكدة.

التي وقعت بتاريخ 5 جانفي 2014، وقضت بعقوبة الحبس غير النافذ بين 6 أشهر و سنة في حق 14 شخصا من بين 17 شخصا.

وجهت لهم تهم تتعلق بالإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف المال العام، والقتل الخطأ والجرح الخطأ.

ضد عمال بالمركب و آخرون بالمقاولة المكلفة بعملية التجديد.

وكان الانفجار قد أسفر على وفاة عامل وإصابة 19 آخرين بحروق مختلفة الدرجات.

وقد تحدد حينها بأن الإنفجار نجم إثر مباشرة أشغال إعادة تهيئة المركب دون إتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة.

خلال المحاكمة التي تمت الأسبوع الماضي، فاجأ قائد فرقة أعوان الأمن الصناعي بالمركب الجميع.

عندما صرّح بأن هناك عدة أطراف مسؤولة، حيث كشف عن لجوء موظفين بالإدارة إلى الإمضاء مكانه في رخصة الشروع في الأشغال.

للمقاولة المكلفة بإعادة تأهيل وتجديد المركز وذلك نتيجة لرفضه هو الإمضاء على الرخصة بسب انعدام شروط الأمن خلال الأشغال.

خاصة مع ارتفاع نسبة الغاز بالموازاة بمحيط العمل مع قيام العمال المقاولة بأشغال تلحيم الهياكل حيث كان يستحيل القيام بأشغال التلحيم وسط تلك الظروف.

إلى ذلك نفى بقية المتهمين في قضية الحال وعلى رأسهم مدير المركز بالنيابة (م. ع)، ما نسب إليهم.