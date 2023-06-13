إدانة 21 شخصا بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة إمتحانات البكالوريا

تم أمس الإثنين، إدانة 21 شخصا بجنحة القيام بتسريب مواضيع وأجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا. باستعمال وسائل الإتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات الوطن.

فبولاية تيبازة، تمت متابعة شخصين وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام بتسريب المواضيع أو الأجوبة. حيث قضت المحكمة بإدانة المترشحة “ع آ” وأختها “ع ن” بسنتين و 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار لكل واحدة منهما مع مصادرة جميع المحجوزات.

كما أصدرت محكمة الأغواط أحكاما تقضي بادانة 8 متهمين بسنتين حبسا نافذا و200.000 دج غرامة نافذة. بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع إمتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الإتصال عن بعد. مع وضع شخص آخر تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وبولاية تبسة، أصدرت محكمة الشريعة حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20.000 دج ضد شخصين. مع الأمر بإيداعهما بالجلسة بعد أن ضبطا بصدد بيع أجهزة البلوتوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استعمالها للغش.

تسجيل حالات غش بالجلفة

من جهتها عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، قضية تتعلق بتسريب مواضيع وأجوبة إمتحان لشهادة البكالوريا تورطت فيه متهمتان.

وجاء في البيان أنه “عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، و كذا في إطار متابعة والسهر على حسن سير إجراءات إمتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 تمت معالجة قضية غش في الإمتحان.

كما أضاف، أن نيابة الجمهورية قامت نهار اليوم 12 جوان 2023 بمتابعة المدعوتين (غ إ) و (ق إ) وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء إمتحانات شهادة البكالوريا. بتسريب مواضيع وأجوبة الإمتحان بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

وقد أصدر قاضي الجنح “حكما حضوريا وجاهيا” بإدانة المتهمتين بالوقائع المنسوبة إليهما وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وخمسون ألف دينار جزائري لكليهما مع الأمر بإيداعهما الحبس بالمؤسسة العقابية، كما جاء في البيان.

كما أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة في حق طالبة جامعية قامت بنشر مواضيع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما استفيد اليوم من نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة و ذلك عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتعلق الأمر بقضية نشر مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المدعوة “م .هـ” طالبة جامعية قامت باستغلال موقع “إيمو” للتواصل مع ممتحنين لشهادة البكالوريا قبل نشر موضوع امتحان مادة الأدب العربي “شعبة آداب وفلسفة” على صفحات الفايسبوك.

سنة حبسا نافذا لـ 3 أشخاص بمحكمتي مستغانم وسيدي علي

وأصدرت محكمتي مستغانم وسيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) حكما بالحبس النافذ سنة واحدة مع الإيداع بحق 3 أشخاص بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وفي نفس السياق، تم اليوم تقديم شخصين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي ومتابعتهما وفقا لإجراءات المثول الفوري. عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

وأصدر قاضي الجنح لدى هاته الجهة القضائية حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليهما من وقائع. والحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وبدفع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج. مع الأمر بإيداعهما الحبس ومصادرة المحجوزات.

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