إدانة 23 شخصا بعقوبات تصل لـ12 سنة حبسا نافذا بتهمة المضاربة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الخميس، تمت إحالتة المعنيين، على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم لمدد تتراوح بين 07 و12 سنة حبسا نافذا. وغرامات مالية من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار.

وتم إصدار هذه الأحكام، في عدة محاكم بالمجالس القضائية لبسكرة، وتمنراست، والشلف، وأم البواقي، والجلفة، الأغواط، وسكيكدة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والـمضاربة غير المشروعة.