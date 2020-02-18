إدانة 3 أشقاء بـ 5 سنوات سجنا نافذا عذبوا أخيهم القاصر بقسنطينة

أدانت محكمة جنايات قسنطينة، ثلاثة أشقاء بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تعذيب أخيهم غير الشقيق القاصر.

كما أدانت ذات المحكمة شقيقة وخالي الضحية الطفل القاصر بسنة واحدة موقوفة النفاذ.

ووجهت للأشقاء تهم تعذيب قاصر بالكي وصعقات التيار الكهربائي، بينما وجهت لأخته وخاليه جنحة الضرب والجرح العمدي.

وقائع القضية، تعود إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تقدمت جدة الضحية القاصر بشكوى لدى مصالح الأمن.

حيث اشتكت الجدة على إخوة القاصر حيث أكدت أنهم جاؤوا إلى المنزل بحي الوحش واتهموه بسرقة 200 مليون سنتيم وقاموا بضربه، قبل أن يأخذوه إلى منزلهم العائلي.