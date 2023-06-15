إدانة 7 أشخاص بسنة حبسا نافذا بتهمة المساس بنزاهة إمتحانات البكالوريا في أفلو

أدانت محكمة أفلو بالأغواط 7 أشخاص بالحبس بسنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دينار بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان نيابة الجمهورية محكمة افلو، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام أنه بتاريخ: 2023/06/15 متابعة 12 شخصا بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر وتسريب مواضيع إمتحان البكالوريا عبر وسائل الإتصال

وبتقديم المتهمة أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/06/15 وجهت لهم تهمة جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 6 مكرر 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ليصدر حكما بإدانتهم جميعا بسنة حبسا نافذا و100.000 دج غرامة.