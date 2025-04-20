إدخال الكباش المستوردة إلى نقاط الحجر

تم صبيحة اليوم الأحد تفريغ الباخرة المحملة بالكباش الرومانية المستوردة تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتم نقل الكباش المستوردة من ميناء الجزائر عبر شاحنات عملاقة مخصصة لنقل المواشي نحو نقاط تجميعهم. حيث تم نقل المواشي إلى الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” ببلدية بئر توتة. حيث ستخضع الكباش للإجراءات الصحية والرقابة البيطرية المعتمدة لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق. وتحويلها في وقت لاحق إلى مراكز التوزيع.

ورست ليلة السبت إلى الأحد أوّل باخرة بميناء الجزائر العاصمة محملة بـ15 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا. من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

وتعد هذه الشحنة الأولى من أصل مليون رأس غنم التي أمر رئيس الجمهورية، باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.

وتحمل الباخرة التي نقلت 15 ألف رأسا من الغنم مستوردة من رومانيا إسم APUS وهي من نوع LIVESTOCK المخصصة لنقل المواشي.

هذا وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة يوم الإثنين وهي تحمل اسم JERSEY، وستكون محملة بأزيد من 12 ألف رأس غنم.

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