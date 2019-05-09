إدراة الحمراوة تستنجد بنذير لكناوي لإنقاذ الموسم

إتفق رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج بابا، مع المدرب نذير لكناوي، لتولي العارضة الفنية للفريق، في محاولة لإنقاذ موسم الحمراوة.

ومن المرتقب أن يلتحق المدرب لكناوي، اليوم الخميس، بوهران، للإشراف على أول حصة تدريبية له، تحضيرا للمباريات المتبقية من عمر البطولة.

ويضع أحمد بلحاج، أمالا كبيرا، على مدربه الجديد نذير لكناوي، الذي قاد مؤخرا اتحاد بسكرة، للعودة للمحترف الأول، لإنقاذ مولودية وهران، من شبح السقوط.

يذكر أن مولودية وهران، الذي يتواجد في المركز الـ13، بـ28 نقطة، سيواجه السبت المقبل دفاع تاجنانت، لحساب الجولة الـ27 من المحترف الأول.