إدراة شبيبة الساورة تبرم أول صفقاتها في الميركاتو الشتوي

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الخميس، في حسم أول صفقة لها ضمن الميركاتو الشتوي، تحضيراً لبقية الموسم.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك، تعاقدها رسميا مع المدافع المالي ياكوبا دومبيا.

كما أوضح المصدر ذاته بأن اللاعب دومبيا، من مواليد 1997، التحق بشبيبة الساورة، قادما من فريق الأنصار اللبناني.

وتأمل إدارة نادي شبيبة الساورة أن يقدم مستقدمها الجديد، المالي ياكوبا دومبيا، الإضافة اللازمة للفريق انطلاقا من مرحلة العودة للبطولة المحترفة.