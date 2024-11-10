إدراة مولودية الجزائر تستذكر ضحايا فيضانات باب الواد

أحيت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، الذكرى الـ23، لفيصانات باب الواد، من خلال ترحمها على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

ونشرت إدارة المولودية، عبر حسابها الرسمي، صورة للأحداث التي عاشتها العاصمة قبل 23 عاما، وبالتحديد في الـ10 نوفمبر 2021.

وأرفقت مسؤولي العميد هذه الصورة، بدعاء، ترحمت من خلاله على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية التي اودت بالعديد من الأرواح.