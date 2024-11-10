إدراة مولودية الجزائر تستذكر ضحايا فيضانات باب الواد
بقلم كريم تيغرمت
أحيت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، الذكرى الـ23، لفيصانات باب الواد، من خلال ترحمها على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.
ونشرت إدارة المولودية، عبر حسابها الرسمي، صورة للأحداث التي عاشتها العاصمة قبل 23 عاما، وبالتحديد في الـ10 نوفمبر 2021.
وأرفقت مسؤولي العميد هذه الصورة، بدعاء، ترحمت من خلاله على ضحايا هذه الكارثة الطبيعية التي اودت بالعديد من الأرواح.
𝟏𝟎 نوفمبر 𝟐𝟎𝟎𝟏 💔
اللهم اجعل قبور موتانا وموتى المسلمين روضة من رياض الجنة اللهم عافهم واعفُ عنهم وسخر لهم الدعوات واجعلهم في نعيمٍ لا ينفد وأُنسٍ لا ينضب وهناءٍ لا ينقطع وأنِر قبورهم بضيائك واغمرهم برحماتك ونقهم من خطاياهم بغفرانك واجعل ميعادهم بأحبابهم في جنات الخلود 🤲🏼 pic.twitter.com/knuNQabcPt
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 10, 2024
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