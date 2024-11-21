إدراج أوّل مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر قريبا

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أوّل مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر.

وقال رئيس اللجنة يوسف بوزنادة في تصريح “لـوأج”، أن الأمر يدل على الإهتمام المتزايد للمتعاملين الإقتصاديين بالسوق المالية. كما أنه تم مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة. تنشط في مجال الخدمات، من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو.

ويتعلق الأمر، بمنصة الإستشارات الإلكترونية “مستشير” والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الإقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب. ينشطون في مجالات عدة “قانون, التصدير والاستيراد، الذكاء الاصطناعي”. كما تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة. مؤكدا أن العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة.

من جهة أخرى، قامت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب بتقديم طلب التأشيرة على وثيقة المعلومات. لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج ببورصة الجزائر.

ولدى تطرقه لحصيلة البورصة خلال 2024، أكد بوزنادة أن القيمة السوقية للسوق المالية تضاعفت. بحيث انتقلت من 68 مليار دج في 2023 إلى 526 مليار دج بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي. أما بخصوص القيمة المتداولة لبورصة الجزائر إجمالا فقد تجاوزت ما قيمته 2,1 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

للإشارة، فإن ست شركات تنشط حاليا في بورصة الجزائر وهي “صيدال”، ومؤسسة التسيير الفندقي “الأوراسي”، و”أليانس” للتأمينات، “وبيوفارم”، والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أ أو أم إنفست” بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.