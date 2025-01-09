إدراج الشركة الناشئة “مستشير” ببورصة الجزائر الثلاثاء المقبل

سيتم إدراج الشركة الناشئة “مستشير” ببورصة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، حسبما كشف عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”. يوسف بوزنادة, معتبرا أن عملية الاكتتاب في الشركة كانت “جد ناجحة”.

جاءت هذه التصريحات في ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم “مستشير” خلال فترة العرض الممتدة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024. نشطهابوزنادة رفقة المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب وكذا الرئيس المدير العام ل”مستشير”. خير الدين بولفعة.