إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة عملية إستراتيجية لرفع رأسمالها ودورها كحل تمويلي

أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب،اليوم الأربعاء بمستغانم، أن إدراج بنك التنمية المحلية. في البورصة يعد عملية إستراتيجية لرفع رأسمال البورصة من جهة. وتعزيز دورها باعتبارها واحدة من أهم الحلول التمويلية للشركات.

وقال بن موهوب، خلال لقاء إعلامي حول “فتح رأسمال بنك التنمية المحلية”. أن هذه المؤسسة المصرفية تعد ثاني بنك عمومي. يدخل بورصة الجزائر. بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في سنة 2024.

وستسمح هذه العملية، وفقا لذات المسؤول، برفع رأسمال البورصة. كما أنها تعزز دورها كواحدة من أهم الحلول التمويلية للشركات.

وزيادة على ذلك، سترفع الجهة المدرجة (البنك) من قدراتها المالية وستساهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. حسب ما أضاف بن موهوب. داعيا المواطنين الذين خصص لهم البنك حصة 40 بالمئة، من الاكتتاب إلى التجاوب مع هذه العملية.

ومن جهته،ذكر المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، أن عملية فتح رأسمال البنك التي تدخل حيز التنفيذ بداية من 20جانفي وإلى غاية 20 فيفيري. تندرج “في إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لقطاع المالية. وتتمحور أساسا حول الرقمنة وتعزيز الابتكار المالي والحوكمة”.