إدراج تخصصات جديدة في مجال البيئة

سيتم ادراج تخصصات جديدة في مجال البيئة.

ابرمت وزارة التكوين المهني مع وزارة البيئة اتفاقية تعاون تخص ادراج تخصصات جديدة في مجال البيئة.

حيث كشفت وزير االبيئة، نصيرة بن حراث، في كلمة لها أن “الاتفاقية تاتي لتأكد أهمية وضع اسس لتقاسم الواجبات بين جميع الفاعلين وتشجيع المهن البيئية الخالقة للثروة”.

مشيرة في السياق ذاته أن “الاتفاقية تسعى لتشجيع الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة كإدارة النفايات والاحصاء البيئي وما يتوافق مع التطور الحاصل في البيئة”.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم “توفير الجانب التطبيقي للمكونين، وستعطي الاتفاقية دفعا قويا وفعالية تتماشى والاصلاحات الجديدة وستساهم في خفض نسبة البطالة”.

من جهتها كشفت وزرية التكوين ، هيام بن فريحة أن “البيئة هي مقاربة اقتصادية بامتياز والعمل في مجالها مورد اساسي من موارد الاقتصاد”.

وقالت الوزيرة أن قطاع التكوين “سيتكفل بتاطير الجانب النظري في التخصصات الجديدة ويسمح للشباب الابداع اكثر في مجال البيئة وانشاء مؤسسات مصغرة متخصصة في البيئة”.