إدراج تخصص الصحة العقلية بمعاهد التكوين الشبه الطبي إبتداء من سبتمبر المقبل

كشف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن إدراج تخصص خاص بالصحة العقلية على مستوى معاهد التكوين الشبه الطبي إبتداءا من سبتمبر المقبل بهدف الرفع من حجم الموارد البشرية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المصابين بإضطرابات عقلية وكذا فئة المدمين.

كما أعلن الوزير خلال اشرافه على إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول تحسين رعاية المصابين بالأمراض العقلية. عن فتح مراكز جديدة لمعالجة الإدمان مع العمل على تطوير الهياكل الاستشفائية الحالية. بهدف تمكين فئة المرضى المصابين باضطرابات عقلية من الحصول على مختلف العلاجات.

و طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية المتعلقة بالصحة العقلية من خلال إعتماد ورقة طريق. تشمل ثلاثة محاور تتعلق بالشروط المادية و البشرية التي يجب توفيرها لضمان الرعاية الصحية في الصحة العقلية. كيفية إعادة تنظيم الخارطة المتعلقة بالهياكل الاستشفائية للطب العقلي. بالإضافة الى وجوب ضبط الإجراءات المتعلقة بسبل التكفل بذات الفئة. وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة العدل و التربية وزارة الشباب و الرياضة.

في هذا السياق، شدد سايحي على ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات من أجل ترقية الصحة العقلية بالجزائر. والتي قال عنها ممثل منظمة الصحة العالمية،الدكتور نوهو امادو أنها تتوفر خبرة كبيرة و ثرية يمكن أن تصبح مرجعا للعديد من الدول التي تعاني نقصا في هذا المجال.