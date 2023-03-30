قال لمين مرابط نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية في المناطق الجبلية، أنه تم إدراج سبعة أصناف من الأشجار المثمرة المقاومة للظروف المناخية القاسية. على غرار المشمش والبرقوق، التين والرمان واللوز والفستق مع نية التوسع فيها بقوام 1.14 مليون شتلة. تم توزيعها على المستفدين من الدعم منذ 2021

وأشار مرابط خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن بلادنا تبنت معادلة تحقيق الإكتفاء الذاتي وتطوير الفلاحة واستدامتها ومطابقتها مع البيئة وفق ما يسمى بالخطة البيئية. التي تهدف إلى التأقلم مع الظروف المناخية السائدة حاليا.

وأوضح في ذات السياق الحلول المقترحة فيما يتعلق بالبرامج الزراعية المتأقلمة مع الظروف المناخية. أو ما يسمى “بخطة المناخ “، على غرار إدراج زراعات مصاحبة للبيئة كزراعة الأشجار المثمرة المقاومة للظروف المناخية القاسية. خاصة في المناطق الريفية وفق إستراتيجية محكمة تستهدف 100 ألف هكتار أفاق 2030.

وأكد المتحدث ذاته أن النظرة الإقتصادية الحالية للجزائر إستشرافية تقوم على استبدال المستورد بالمنتج المحلي. نظرا للفاتورة التي تثقل كاهل الخزينة العمومية في استيراد المنتجات على غرار الفواكه الجافة. مشيرا إلى أنه على مستوى وزارة الفلاحة تم إمضاء قرار يتضمن عدة آليات مساهمة خاصة في المناطق الريفية وهي صندوق دعم الموالين وصغار المستثمرين الفلاحين.

كما فصل ذات المسؤول في المعايير التي يتم وفقها اختيار الصنف الملائم من الأشجار المثمرة وعلى رأسها. نسبة الرطوبة في المناخ وخصائص التربة. موضحا في السياق ذاته النجاح الكبير لبعض المنتجات على غرار الزيتون و الرمان والبرقوق.

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