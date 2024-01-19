إدراج سمك البلطي الأحمر في النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن مصالحه بصدد وضع آليات لتشجيع تربية سمك البلطي الأحمر. من خلال إدراجه في النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية.

وقال الوزير خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول “ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات” ببوإسماعيل. أن إدراج إستهلاك سمك البلطي الأحمر ضمن النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الجامعات ومراكز التكوين المهني. يهدف إلى تشجيع تربية هذا النوع من الأسماك لما له من فوائد غذائية ولسعره الذي يبقى في متناول الجميع.

وأضاف بداني أن إستراتيجية القطاع تهدف لإنتاج 15 ألف طن من سمك البلطي الأحمر خلال السنة الجارية 2024. و40 ألف طن في آفاق 2030 بفضل مرافقة أصحاب مشاريع تربية هذا النوع من الأسماك الغني بالبروتين.

كما تطرق بداني إلى أهمية توجه قطاعه نحو تربية المائيات البحرية والقارية تعزيزا للقدرات الإنتاجية الوطنية. وتلبية الحاجيات الاستهلاكية المحلية مع التركيز على ترقية الصناعة التحويلية للمنتجات المائيات بغرض التصدير مستقبلا. مؤكدا أن النمو المحقق في مجال تربية المائيات عموما يؤكد نجاعة السياسة المتبعة”.

وذكر الوزير بالمناسبة بالتدابير التحفيزية المتضمنة في قانون المالية لعام 2024 أبرزها منح علاوة 50 دج لكل منتج سمك بلطي أحمر. مقابل كل واحد كلغ من الإنتاج، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 الى 9 بالمائة. بالنسبة لمؤسسات تحويل سمك البلطي الأحمر. وكذا إعتماد رسم إضافي قدره 30 دج عن كل كيلوغرام مستورد.

كما أكد إستعداد قطاعه لمرافقة المتعاملين الإقتصاديين في مجال تربية المائيات في البحر والمياه العذبة. من خلال إستحداث نشاطات لتحويل المنتجات لاسيما سمك البلطي الأحمر. لافتا إلى أن القطاع يحصي حاليا 80 مشروع استزراع للسمك بكل أصنافه. مضيفا أن مشاريع إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي في بعض الولايات كانت ناجحة. وستعمم في المستقبل القريب.

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