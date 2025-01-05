إدراج شركة “جازي” في بورصة الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة. عن إدراج شركة الاتصالات “جازي” في بورصة الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وفي حديثه خلال برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أوضح بوزنادة أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر وصلت إلى 518 مليار دينار. مسجلة ارتفاعاً بنسبة 700% مقارنة بسنة 2023. كما تجاوز حجم التداول 2.7 مليار دينار مع نهاية عام 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار بوزنادة إلى أن إدراج “جازي” يعكس تحركاً ملموساً نحو تطوير سوق مالية قوية ومتنوعة في الجزائر، مؤكداً أهمية هذا التطور في جذب المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.

واعتبر بوزنادة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطور بورصة الجزائ. مؤكداً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمتلك فرصة للولوج إلى السوق المالية بشرط فتح رأس مال يبلغ مليار سنتيم، بعد تبسيط إجراءات الإدراج.

وأضاف أن تبسيط شروط إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل خفض سقف رأس المال المطلوب، يهدف إلى تحفيز المزيد من الشركات للدخول إلى السوق المالية