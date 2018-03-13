إدراج مسجدين في لندن في قائمة التراث التاريخي المعماري

أعلنت وزارة الثقافة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج مسجدين في العاصمة لندن على قائمة التراث التاريخي والمعماري البريطاني.

وهذا وفقا لتوصية أصدرتها الهيئة العامة التابعة للحكومة المكلفة بحماية التراث.

وذكرت هيئة “هيستوريك إنجلاند” في بيان لها، أنّ القرار يشمل كلا من مسجد لندن المركزي مع المركز الثقافي الملحق به وهو مسجد فضل الواقع في حي ساوثفيلدز.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون التراث البريطاني، مايكل إيليس، قوله ” أنّه بإدراج هذين المسجدين على القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب.

وإنما نحتفل أيضا بالإرث الغني للجماعات المسلمة في بريطانيا”.

وأوضحت الهيئة المكلفة بحماية البيئة التاريخية لبريطانيا للحفاظ على المباني التاريخية والمعالم الأثرية القديمة في المنطقة.

أن مسجد لندن المركزي تم بناؤه عام 1970 على أرض قدمتها حكومة، ونستون تشرشل, وذلك اعترافا بأهمية

المعتقد الإسلامي في المملكة، مشيرة إلى أن المسجد افتتح في عام 1977 حيث

يتميز بقبته الضخمة المذهبة ومنارته البيضاء البالغ ارتفاعها 44 مترا، وامتزج بناء المسجد بين الحداثة البريطانية والأشكال التقليدية للإسلام.

وفي ذات السياق، يعتبر مسجد فضل أول مسجد بني في لندن عام 1926.

وهو يتميز بلونيه الأبيض والأخضر الذي يجمع بين الأشكال المعمارية الهندية واتجاهات بريطانية معاصرة.

ولفتت الهيئة أنها عززت أيضا تصنيف مسجد شاه جاهان الواقع جنوب بريطانيا، كأقدم مسجد في المملكة.

ليكون في الفئة الأولى التي تضم مباني ذات أهمية استثنائية.

ويوجد في بريطانيا 17 مسجدا مدرجا على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني.