إدراج مقياس مكافحة الفساد في الجامعة

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية، أمرتهم من خلالها بإدراج وحدة تعليمية في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته .

وأمرت الوزارة بإدخال وحدة تعليمية أفقية ذات الصلة بالشفافية والفساد والوقاية منه، في مختلف مسارات التكوين المؤهلة ،أو تقديم عروض تكوين في هذا المجال .

هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري قد وقع إتفاقية إطار مع رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بمقر وزارة التعليم العالي.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع سياسات وإعداد برامج تكوينية وتعليمية تحسيسية وبحثية مشتركة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال إعداد مشاريع بحث وتنظيم ملتقيات وتظاهرات ونشاطات علمية لتبادل الرؤى حول المسائل ذات الصلة بهذا المجال.

وفي هذا الصدد، كان الوزير قد اوضح بأنّ “الاتفاقية تتضمن محاور أساسية منها ما يتعلق بإعداد عروض تكوين تخص مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إضافة إلى محور خاص بإدراج برامج ومواد تعليمية وتكوينية ومواضيع بحثية علمية حول ذات المحتوى”.