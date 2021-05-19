إدراج هذه الأدوية ضمن قائمة المُؤثرة عقليًا

تم تسجيل مجموعة من الأدوية في قائمة تلك المواد والأدوية التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، يتعلق الأمر لاسيما بالأدوية التالية: PREGABALINE، TRAMADOL، وTRIHEXYPHENIDYLE.

وترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد اجتماعا تشاوريا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة.

وحضور الإجتماع، إطارات الوزارة ووزارة الصحّة، وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين وشركاء الوزارة الاقتصاديين والاجتماعيين.

وجاء هذا الاجتماع على ضوء صدور المرسوم التنفيذي رقم 21–196 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 19-379.

ويحدد هذا المرسوم، كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وتناول الإجتماع خاصة، المادة 16 من المرسوم، التي تنص على تحديد قائمة تلك المواد والأدوية التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعماله.

ويجب تحرير تلك الأدوية، ضمن وصفة في ثلاث نسخ ذات ألـوان مختلفة “أبيض وأصفر ووردي”.

وسيتم تجسيد هذه القائمة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلّف بالصحة.

وتم خلال الاجتماع التذكير بأن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه يرمي الى تحسين عملية المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

ويأتي ذلك، دون المساس بإمكانية الحصول على هذه الأدوية، في إطار العلاج الطبي.