إدراج 11 تخصصا جديدا في طوري الليسانس والماستر

أدرجت جامعة “الشاذلي بن جديد” بولاية الطارف بداية من الدخول الجامعي المقبل 11 تخصصا جديدا في طوري الليسانس والماستر.

وقال صالح جديد المكلّف بالبيداغوجيا بجامعة الطارف، بأن هذه التخصصات الجديدة في طور الماستر تشمل كل من تخصصي “هياكل” و “هندسة صيدلانية”. في ميدان علوم وتكنولوجيا وتخصص “من التصميم إلى تصنيع المنتجات الغذائية” و “العلوم النباتية”. في ميدان علوم الطبيعة والحياة إلى جانب تخصصات أخرى جديدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. تتعلق بـ”علم النفس العمل والتنظيم” و “علم النفس العيادي” .

كما تم إدراج تخصصات جديدة في طور الليسانس تشمل “تربية الأحياء المائية” في ميدان علوم الطبيعة والحياة وتخصص “تسويق و مالية”. و “الاقتصاد وتسيير المؤسسات” وكذا تخصص “الإدارة المالية” في ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للتخصصات التي يوفرها المركز الجامعي بالطارف سيصل إلى 71 في الليسانس و42 تخصصا في طور الماستر. لافتا إلى أن 500 أستاذ دائم ومتعاقد سيتكفلون بتدريس الطلبة مع بداية الدخول الجامعي المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الطارف التي تتسع لـ4500 مقعد بيداغوجي تضم 6 كليات هي كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية. وكلية العلوم والتكنولوجيا وكلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية علوم الطبيعة والحياة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور