 إدراج 1300 نشاط على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.. والتسجيلات ابتداء من السبت

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، اليوم، أنه تم إدراج أزيد من 1300 رمز ضمن مدونة النشاطات المؤهلة لصفة المقاول الذاتي.

والتي سيتم افتتاح عملية تلقي طلبات التسجيل بها هذا السبت على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

وخلال جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة نظمت افتراضيا للرد على التساؤلات المتعلقة بالقانون الأساسي الجديد للمقاول الذاتي، وكذلك المؤسسات الناشئة وتمويلها، قال الوزير أن منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المخصصة للتسجيلات من اجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “قد سجلت أدرجت أكثر من 1300 رمز نشاط موزعة على سبعة مجالات”.

وتابع الوزير ويتعلق الأمر بمجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة المتصلة والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص وخدمات الترفيه والتسلية والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري، كما يمكن للوكالة توسيع قائمة النشاطات حسب تقديرها.

وفي ذات السياق كشف الوزير أن مستخدمي الوظيفة العمومية غير مؤهلين “في الوقت الحالي للحصول على صفة المقاول الذاتي باستثناء الجامعيين (الأساتذة والباحثين) المسموح لهم بالحصول على هذه الصفة.

كما انه بإمكان الموظفين الاستفادة من هذه الصفة مستقبلا لكون هذه الفرضية “محل الدراسة.

وسيستفيد المقاولون الذاتيون بنظام خاص للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع اشتراك “أدنى يوازي مدخول يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.