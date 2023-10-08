إدراج 3 تخصصات جديدة في التكوين المهني

كشف مختار بن نيلي المدير المركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. عن إدراج 3 تخصصات جديدة لقطاع التكوين المهني للموسم الجديد 2023 – 2024.

قال بن نيلي، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى”، أنّ الأمر يتعلق بكل من تخصص تحلية مياه البحر الذي جرى تفعيله على مستوى 3 ولايات ساحلية. هي: بومرداس، بجاية والجزائر العاصمة. في انتظار تعميمه على باقي الولايات الساحلية. إضافة إلى تخصصي الرقمنة والتراث والسكك الحديدية.

كما أوضح المسؤول ذاته، أنّ إدراج التخصصات المذكورة يندرج ضمن السياسة الرامية لمواكبة القطاع الإقتصادي. وتجاوبا مع مقتضيات التنمية المستدامة والتوجهات الكبرى للحكومة. كما تمّ طرح مركز إمتياز في قطاع السكك الحديدية ببشار. حيث تم الإتفاق مع شركة صينية تقوم بتمويل المركز بشراء العتاد ذات التجهيزات التقنية والبيداغوجية الخاصة بذات التخصص على مستوى المعهد بذات الولاية.

وبخصوص عدد المراكز التي يملكها قطاع التكوين المهني. أشار إلى وجود أكثر من 1045 مؤسسة مركز للتكوين المهني و173 معهد وطني متخصص. بالإضافة كذلك إلى 17 معهد للتعليم المهني موزعة على 15 ولاية .

كما أضاف المدير المركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين انه يوجد 495 تخصص بمدونة قطاع التكوين المهني. موزعة على 23 شعبة مهنية مدروسة حسب التوجهات والمؤسسات الاقتصادية والتخصصات المطلوبة في عالم الشغل .

وبخصوص التحضير لدخول جيد وممتاز لدورة أكتوبر 2023/2024 للتكوين والتعليم. أكد بن نيلي أنه تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة بتحضير الدخول التكويني حيث كلفت بتنظيم المهام. كما أشار إلى أن التحضير كان منذ بداية العروض إلى الحملة الإعلامية. إلى طرح توفير كل الجوانب المالية المادية والبشرية.

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