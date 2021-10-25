إدراج اللغة الإنجليزية في برامج التكوين المهني

شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي على إدراج اللغة الإنجليزية العلمية والتقنية أثناء إلقاء الدروس كمادة للتدريس في مؤسسات التكوين المهني. وهذا خلال زيارة عمل قادته لورشة تركيب وصيانة المصاعد بمعهد برج البحري في العاصمة.

وأوضح بيان الوزارة انه سيتم اقتناء مصاعد أخرى وتركيبها من أجل دروس تطبيقية حسنة، حيث اكد الوزير على أهمية هذا التخصص.

وخلال الزيارة قام الوزير بزيارة ورشات الإنتاج الميكانيكي، السباكة والتعدين، مراقبة النوعية الغذائية، الكهرباء المعمارية، وهندسة الطرائق. كما وقف الوزير على وضعية الإقامة التي تتسع لـ 360 متربص من كل ولايات الوطن. مؤكّدا على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة للممتهنين طيلة مدة تكوينهم داخل المعهد.