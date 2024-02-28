إدراج CPA في البورصة.. تمديد أجل الاكتتاب

أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عن تمديد أجل الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري في اطار ادراجه في البورصة إلى غاية 14 مارس المقبل بعد أن كان محددا يوم 28 فبراير الجاري.

وأوضح قادري، في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية اطار مع مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية، ان المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك العمومي، ستمتد الى غاية 14 مارس المقبل، أي بتمديد 15 يوما، وهذا بعد موافقة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.