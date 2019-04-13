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إدريسا غاي: “مجموعتنا متوازنة والجزائر إسم كبير في كرة القدم الإفريقية”

الرياضة
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إدريسا غاي: “مجموعتنا متوازنة والجزائر إسم كبير في كرة القدم الإفريقية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي السينغالي، إدريسا غاي، عن رأيه بخصوص قرعة نهائيات أمم إفريقيا 2019، التي أوقعت منتخبه رفقة الجزائر، كينيا وتنزانيا.

وصرح غاي، لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “أشعر بالراحة بعد التعرف على منافسينا، هذا سيسمح لنا بالشروع في تحضيراتنا لمنافسة “الكان””.

وأضاف متوسط ميدان المنتخب السينغالي: “أعتقد أننا في مجموعة متوازنة، رغم أن الجزائر، تعد منتخبا كبيرا في كرة القدم الإفريقية”.

وتابع لاعب إيفرتون الإنجليزي : “علينا الحذر أيضا من كينيا، وتنزانيا، لأنهما قادران على الإطاحة بأقوى المنتخبات في هذه المنافسة”.

وختم إدريسا غاي: “لا يوجد أي حسابات للقيام بها، يجب أن نكون مستعدين لأي تحد، لتحقيق أهدافنا”.


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