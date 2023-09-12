إدريسا غي: “هزيمة 2019 ساعدتنا كثيرا ونريد الفوز على الجزائر”

كشف لاعب المنتحب السنغالي، إدريسا غانا غي، بأن خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 أمام الجزائر، ساعدت منتخب بلاده كثيرا، في التتويج بالنسخة الموالية.

وأوضح لاعب إيفرتون الانجليزي، في هذا الصدد: “خسارة نهائي 2019 ساعدتنا في اكتساب الخبرة للفوز بنهائي 2021 أمام مصر.. أمام الجزائر كان أول نهائي بالنسبة لنا، ولم نكن نملك الخبرة اللازمة”.

وبخصوص مباراة اليوم أمام الخضر، أوضح إدريسا غي، بأن منتخبه يريد الفوز بها، بالرغم من طابعها الودي، وختم في ندوة صحفية نشطها أمس: “لن أقول لكم ماذا حضرنا.. لقد حضرنا مع الطاقم الفني واللاعبين، نريد الفوز باللقاء وإمتاع جمهورنا”.