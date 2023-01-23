إدريس ديالو: “المنتخب الجزائري قوي لكننا جاهزون لمواجهته”

أثنى رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين إدريس ديالو، على المنتخب الوطني للمحليين، كما أكد جاهزية منتخبه لمباراة الربع نهائي.

وصرح إدريس ديالو، لتفلزيون “النهار”: “الجزائر تملك منتخب جد قوي، بدليل فوزهم بكل مبارياته دور المجموعات”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الإيفواري: “أعتبر المنتخب الجزائري هو المرشح الأقوى، كونه البلد المنظم لهذه البطولة”.

وتابع ياسين إدريس ديالو: “منتخبنا في أتم جاهزيته، وأتمنى أن يقدم مباراة في المستوى أمام المنتخب الجزائري”.