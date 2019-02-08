“إدريس سعدي” في حرج بعد كشف راتبه الشهري

وضعت جريدة “ليكيب”، الدولي الجزائري، “إدريس سعدي” في حرج كبير داخل ناديه “ستراسبورغ” بعدما كشفت عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية بأن المُهاجم يتلقى قيمة 60 ألف أورو، كل 4 أسابيع، مما يُعادل مليار و200 مليون سنتيم.

وتُعتبر “شهرية” خريج مدرسة “سانت إيتيان” ضخمة جدا، مُقارنة بالمُستويات الضعيفة التي يُقدمها منذ وصوله لفريق منطقة “الألزاس”، صيف 2017.

وإكتفى صاحب الـ27 عاما بتسجيل 4 أهداف في “الليغ 1” خلال موسمين، مما جعله يُصنف كصفقة خاسرة على طول الخط.

ولم يلعب نجم “كورتري” السابق سوى مُباراة رسمية في الدوري لحد الآن، بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مُستوى الرُكبة.