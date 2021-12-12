إدريس سعدي يبصم على ثالث أهدافه هذا الموسم

نجح الدولي الجزائري إدريس سعدي، في رفع رصيده من الأهداف، خلال المواجهة التي جمعت فريقه باستيا، أمس السبت، بنادي سوشو.

وشارك سعدي، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه باستيا، في هذه المباراة التي جمعتهم بالضيف سوشو، ضمن الجولة الـ18 من الليغ2 الفرنسية.

كما برز إدريس سعدي، في الدقيقة الـ35، من عمر هذه المواجهة، عمق من خلاله الفارق لباستيا، بتسجيله للهدف الثاني.

ولم نادي باستيا، من الحفاظ على تقدمهم في النتيجة، حيث تمكن سوشو من تسجيل ثنائية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

يذكر أن إدريس سعدي، يملك في رصيده لهذا الموسم، ثلاث أهداف، بألوان ناديه باستيا، بعد مرور 18 مباراة من الليغ2