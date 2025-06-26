إدريس مسعود رضوان يُهدي الجزائر ميدالية برونزية في البطولة العسكرية

تمكن المصارع الجزائري إدريس مسعود رضوان، بطل إفريقيا والمتوسط، من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 73 كلغ. خلال منافسات البطولة العالمية العسكرية، التي احتضنتها ألمانيا.

ورغم المنافسة القوية التي شهدتها هذه الدورة، والتي عرفت مشاركة أبرز المصارعين العسكريين من مختلف قارات العالم. نجح البطل الجزائري في فرض نفسه ضمن كوكبة المتوجين، بفضل أداء قوي وتحضيرات عالية المستوى.

ويعد هذا التتويج ثمرة الجهود المبذولة من طرف الطاقم الفني والاتحادية العسكرية للرياضة. إلى جانب التفاني الكبير الذي أبداه المصارع رضوان المعروف بروحه القتالية العالية وخبرته في البطولات الكبرى.

كما يعزز هذا الإنجاز مكانة الجزائر على الساحة الدولية في رياضة المصارعة. ويؤكد مجددًا على قدرة الرياضيين الجزائريين على التنافس والتألق في أرقى المحافل العالمية، بما في ذلك البطولات العسكرية.

يذكر أن إدريس مسعود رضوان سبق له أن توج بالذهب في الألعاب الإفريقية وبطولة البحر الأبيض المتوسط. ويواصل الآن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الجزائرية.

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