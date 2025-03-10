إدعاءات بإختفائها وإحتجازها وضربها!!.. بيونة تكشف الحقيقة عبر “النهار”

خرجت الفنانة الجزائرية القديرية بيونة، عن صمتها، بعد الجدل الكبير والشائعات التي أثيرت حول حالتها الصحية وإختفائها عن الأجواء، والتي غزت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وبدأت الحكاية، عندما تحدثت الفنانة الجزائرية نوال زعتر، عبر أحد القنوات التلفزيونية، عن وجود لغز محيّر يتعلق بإختفاء الفنانة بيونة. حيث لمّحت لاستغلالها أو احتجازها. مؤكدة أنها لا تستطيع التواصل معها مباشرة.

وأثارت نوال زعتر ضجة كبيرة بهذا التصريح، خصوصا بعدما أكدت إبنة الفنانة بيونة “أمال”، في تصريح تلفزيوني، أنها لا تستطيع التواصل مع والدتها. وأن السيدة التي تقوم برعايتها، تحتجزها وتضربها وتُعطيها المخدرات.

هذه التصريحات أثارت زوبعة من الجدل، وتسببت بقلق كبير لدى جمهور الفنانة، والتي اضطرت للخروج عن صمتها. والإجابة عن كل هذه الشائعات.

وللرد على هاته الإدعاءات، نزلت النجمة “بيونة”، ضيفة على تلفزيون “النهار”، ونفت كل ما أثير حول إحتجازها وضربها، وتعاطيها المخدرات. مؤكدة أنها في أمن وأمان، وأن السيدة التي تقوم برعايتها، تتعامل معها مثل أختها وتركت كل شيئ للقيام برعايتها.

وبخصوص عدم ردها على الهاتف، أكدت بيونة، أنها أصبحت لا تحتمل الكلام في الهاتف، برغبة منها. نافية جملة وتفصيلا أن تكون السيدة التي تقوم على رعايتها، قد منعتها منه.

كما أكدت بيونة، أنها بصحة جيدة قائلة: “مازالني بصحتي ومازالني على ديداني”. وبخصوص المخدرات، عبرت عن الموضوع بطريقة فكاهية كعادتها قائلة: “المخدرات هوما يهربوا مني”.