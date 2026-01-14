إدعاءات.. قذف وتشهير بإطارات الدولة.. ولاية الطارف تصدر بيانا هاما

أعلنت مصالح ولاية الطارف، عن تداول منشورات مغلوطة ومفبركة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة. صادرة عن حسابات وهمية ضمن صفحات محلية، تتضمن إدعاءات كاذبة، قذفا وتشهيرا، ومساسا بالحياة الخاصة استهدفت عددا من إطارات الدولة، مسؤولي الولاية. أعضاء من السلك القضائي، أجهزة المصالح الأمنية وأسرة الإعلام.

وفي بيان لولاية الطارف، أكدت من خلاله أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا. وتندرج ضمن أفعال خطيرة تمس بالأمن العام، وتسيء لاعتبار الأشخاص، وتلحق بهم أذى مباشرا. وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بكل صرامة، لاسيما في إطار الجرائم السيبرانية.

وأعلمت المصالح الولائية، أن الجهات المعنية قد باشرت الإجراءات القانونية اللازمة فور تداول هذه المنشورات. حيث تم إيداع شكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، وتكفلت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق معمق. ولا تزال المتابعة القضائية والأمنية جارية إلى غاية تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات وأهدافها.

ودعت السلطات الولائية المواطنات والمواطنين، ووسائل الإعلام المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية. وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو المساهمة في نشرها أو إعادة تداولها. تفاديا للآثار السلبية على السلم والاستقرار الاجتماعيين.

كما طمأنت ساكنة الولاية بأن مثل هذه الحملات المغرضة لن تعيق إطارات الدولة عن أداء واجباتهم وضرب مصداقياتهم. ولن تؤثر على مسار العمل وخدمة الصالح العام على المستوى المحلي، والذي سيبقى فوق كل اعتبار.

