إدعى أنه إطار.. مُحتال ينصب على ضحاياه ويوهمهم بتوفير مناصب شغل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شاب في العقد الرابع من العمر كان يشتغل عون شرطة سابق.

وانتحل الموقوف، صفة إطار بالمجلس الشعبي الوطني.

وقام المتهم، بالنصب على ثلاثة ضحايا بعدما أوهمهم بمساعدتهم من أجل توفير لهم مناصب عمل مقابل سلبهم مبالغ مالية معتبرة.

وكان المتهم يلتقي بالضحايا أمام مدخل المجلس الشعبي الوطني لكسب ثقتهم.

وقام المشتبه به، بسلب الضحايا مبالغ مالية معتبرة ولاذ بالفرار وغاب عن الأنظار.

وعلى أساس ذلك، تم تحريك شكوى ضد المعني أمام الجهات الأمنية.

وبعد مثول المتهم عشية اليوم للمحاكمة بموجب اجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح بسيدي امحمد اعترف بالتهمة الموجهة له، وطالب العفو من الضحايا.

فيما قرر قاضي الجلسة بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 10 من ماي المقبل .