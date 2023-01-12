إدماج الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما قاله وزير التربية

قال وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، في تصريح خص به قناة “النهار”. إن قرار الادماج شغل الرأي العام بالإيجاب. والجزائر كلها رحبت بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفرحت به.

وأضاف عبد الحكيم بلعابد “هذا القرار نظم بأحكام. ويستفيد من هذا القرار كل من توفرت فيه الشروط. من بينها أن يكون الموظف يشغل منصب شاغرا إداريا، ومحررا ذلك عند المراقب المالي.

وأضاف وزير التربية إلى جملة الشروط أن يكون المعني في حالة القيام بالخدمة، في يوم صدور القرار. والموافق ليوم 11 ديسمبر 2022.

أما بالنسبة للذكور، فقد تمت إضافة شرط أن يكون المعني عند تارخ القرار قد قام بتسوية وضعية إزاء الخدمة الوطنية. إما بالآداء أو الإعفاء أو التأجيل.

وأوضح وزير التربية أإن العملية تمت بدقة كبيرة وباستغلال الأرضية الرقمية. مشيرا إلى أنه خلال العام المقبل سيتم تنظيم مسابقة جديدة تخص المناصب الجديدة.

وبالتالي – يضيف عبد الحكيم بلعابد- هي خطوة كبيرة مشينا فيها بفضل قرار رئيس الجمهورية إلى تحضير الدخول المدرسي. وكذلك هنالك فوائد أخرى في هذه العملية.