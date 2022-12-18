إدماج الأساتذة المتعاقدين.. وزير التربية يشدد على احترام الآجال

شدّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة احترام آجال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين. كما أسدى وزير التربية، تعليمات بخصوص المراحل المقبلة من هذه العملية.

وترأس وزير التربية مساء السبت، ندوة وطنية عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

كما تابع بلعابد بالمناسبة، مدى تنفيذ مديري التربية للتعليمات المقدمة إليهــم بتاريخ 11 ديسمبر. حيث تمّ عرض الوضعيات المنجزة وفحصها ولاية بولاية. وهذا استكمالا لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر الأسبوع الماضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والذين يبلغ عددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على ضرورة إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد دعا رئيس الجمهورية بتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني. ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. بالإضافة إلى التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا. كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.